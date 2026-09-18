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Царьград

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Криштиану Роналду вызван в сборную Португалии на Лигу наций

Криштиану Роналду вызван в сборную Португалии на Лигу наций

Криштиану Роналду, игрок "Аль-Насра", вновь в составе сборной Португалии и сыграет в Лиге наций против Уэльса, Норвегии и Дании в сентябре-октябре.

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