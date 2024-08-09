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Китай запустил "убийцу" Starlink. Первые из "Тысячи парусов" развёрнуты на орбите

Китай запустил "убийцу" Starlink. Первые из "Тысячи парусов" развёрнуты на орбите

﻿﻿В 9:24 6 августа по московскому времени ракета-носитель Long March 6A доставила первую партию низкоорбитальной спутниковой группировки (также известной как «G60 Starlink») компании Shanghai Aerospace Communications Satellite Technology Co.

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