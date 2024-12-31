48 очков Дариуса Гарлэнда и Донована Митчелла на двоих помогли «Кливленду» уверенно победить «Голден Стэйт»

Защитники «Кливленда» набрали 48 очков на двоих и помогли команде обыграть «Голден Стэйт» (113:95). На счету Гарлэнда 25 очков, 8 передач, 3 подбора и 2 перехвата при 10 из 17 с игры, 3 из 8 из-за дуги и 2 из 4 со штрафной линии.