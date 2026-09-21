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Живая Кубань

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За жилье можно вернуть часть потраченных денег: кому положена компенсация

За жилье можно вернуть часть потраченных денег: кому положена компенсация

За жилье можно вернуть часть потраченных денег: кому положена компенсацияНекоторым ветеранам и семьям погибших военнослужащих государство помогает оплачивать жилье и коммунальные услуги.

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