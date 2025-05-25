Александр Сосновский: «Пленные, нацисты, убийство Портнова». Что скрывает Запад и готовит Россия?

Почему кадры с пленными женщинами из Курской области названы «потрясающими»? Как украинские солдаты стали «новыми нацистами»? Секретный меморандум Ватикана: Почему Трамп сбежал, а Россия не отступит? И убийство Портнова в Мадриде: Кому мешал экс-советник Януковича? Александр Сосновский, немецко-российский журналист и писатель, в эфире «EUROMORE» ответил на вопросы зрителей.