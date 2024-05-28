Врач Бережная объяснила, какое влияние оказывают на организм специи

Их могут использоваться в лечебных целях Диетолог, гастроэнтеролог Ирина Бережная в интервью радио Sputnik рассказала, какую пользу организму может принести добавление в пищу специй и почему их рекомендуется употреблять лишь в «микроскопическом» количестве.
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