Кафельников: снятием очков признали, что Синнер принимал что-то запрещенное

Бывшая первая ракетка мира, российский теннисист Евгений Кафельников оценил ситуацию с оправданием лидера текущего рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов, представителя Италии Янника Синнера, который не получил серьезного наказания за нарушение антидопинговых правил.
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