Гренелл: Украина вернула России ядерное оружие

По словам Гренелла, ядерное оружие, которое отдала Украина, принадлежало России.По словам главы украинского МИДа Дмитрия Кулебы, после подписания Будапештского меморандума Украина лишилась возможности иметь ядерное оружие.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- "Нормальное поведение для большого друга России?": Выходки Алиева - это уже за гранью. Вопрос пора ставить жёстко
- "Жесть. Они взлётку разнесли полностью": Над аэродромом с "Медведями" километровый гриб. Самый массированный удар по Энгельсу за все время
- Откажутся - берём Одессу. В 15:37 поступил неожиданный инсайд. В окружении Зеленского уже беспокоятся?
Свежие комментарии