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Российский фондовый рынок взлетел

Российский фондовый рынок взлетел

На старте торгов во вторник, 21 июля, российский фондовый рынок резко растет. Индекс Мосбиржи в первые минуты взлетел сразу на 83 пункта, до 2083 пункта, что стало максимумом с 15 июля, свидетельствуют данные площадки.

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