Эстонцы в вооружённых силах Российской империи

генерация ИИ От рекрутской повинности 1796 года до генеральских погон 1917 года От повинностей к рекрутчине После присоединения Эстляндии и Лифляндии к Российской империи по итогам Северной войны 1700–1721 гг.
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