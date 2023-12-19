Как проверить натуральность икры: простой лайфхак

Для многих новогоднее застолье ассоциируется не только с оливье и мандаринами, но и с красной икрой. Этот продукт добавляют в меню, как правило в особых случаях, ведь он достаточно дорогой и есть его регулярно может позволить себе не каждый.
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