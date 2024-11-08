Турция и Китай намерены углублять взаимовыгодное сотрудничество

Взаимовыгодное сотрудничество намерены укреплять Турция и Китай, о чем турецкая и китайская делегации заявили на втором заседании Комитета по межправительственному сотрудничеству Турции и Китая в Пекине, пишет 8 ноября Hürriyet Daily News.
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