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Захарова объяснила высылку замглавы посольства США Барта Гормана

Захарова объяснила высылку замглавы посольства США Барта Гормана

Глава МИД Российской Федерации Мария Захарова объяснила, что замглавы дипломатической миссии США в Москве Барт Горман был выслан с территории государства в ответ на необоснованную высылку советника-посланника российского посольства в Вашингтоне.

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