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Механик затонувшего в Черном море танкера рассказал о крушении

Механик затонувшего в Черном море танкера рассказал о крушении

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. В момент крушения в Черном море судно "Волгонефть-212" переломилось на две части примерно за десять минут, сообщает РБК со ссылкой на старшего механика танкера Алексей Татаринов.

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