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На Ставрополье состоялась церемония вручения паспортов подросткам

В рамках краевого этапа Всероссийской акции «Мы - граждане России!» в Ставрополе состоялась торжественная церемония вручения школьникам первых паспортов.

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