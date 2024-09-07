BetBoom Dacha по Dota 2 – Расписание открытых квалификаций для всех Турнирный операт...

BetBoom Dacha по Dota 2 – Расписание открытых квалификаций для всехТурнирный оператор FISSURE совместно с BetBoom и производителем игровых компьютеров NEMIFIST анонсировала даты проведения квалификаций для турнира BetBoom Dacha по Dota 2 с общим призовым фондом в 1 миллион долларов.
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