ВС России взяли под контроль еще один поселок в зоне спецоперации

Российские войска продолжают наступление в зоне специальной военной операции. За минувшие сутки подразделения группировки «Север» установили контроль над поселком Бакшеевка Волчанского района Харьковской области, сообщается в сводке Минобороны РФ.
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