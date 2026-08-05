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Аргументы и Факты

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Авиакомпания «Победа» возобновит полеты в ОАЭ в сентябре

Авиакомпания «Победа» возобновит полеты в ОАЭ в сентябре

Авиакомпания «Победа» объявила о возвращении рейсов в Объединенные Арабские Эмираты с началом осени. Первый вылет из российской столицы в Дубай назначен на третье число сентября, информирует представители перевозчика.

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