© Кристина Соловьева/РИА НовостиРоссия решит свои задачи, все цели спецоперации будут достигнуты. Об этом заявил президент России Владимир Путин журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.
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