Завтра всё рухнет: в Киеве рассказали о реакции США на просьбу Зеленского

Офис президента Украины ошибочно пытается добиться финансирования Украины с помощью пиар-акций, заявил директор социологической службы «Украинский барометр» Виктор Небоженко в интервью YouTube-каналу Politeka.
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