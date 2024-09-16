Русская церковь 17 сентября 2024 года отмечает праздник иконы Божьей Матери «Неопалимая Купина» Administrator 17 сентября 2024 года, в середине первого месяца осени, Русская православная церковь празднует важное событие, посвященное иконе Божией Матери «Неопалимая Купина».
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