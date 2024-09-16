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Русская церковь 17 сентября 2024 года отмечает праздник иконы Божьей Матери «Неопалимая Купина»

Русская церковь 17 сентября 2024 года отмечает праздник иконы Божьей Матери «Неопалимая Купина»

Русская церковь 17 сентября 2024 года отмечает праздник иконы Божьей Матери «Неопалимая Купина» Administrator 17 сентября 2024 года, в середине первого месяца осени, Русская православная церковь празднует важное событие, посвященное иконе Божией Матери «Неопалимая Купина».

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