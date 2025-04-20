«Христос воскрес» или «Христос воскресе»: как правильно приветствовать друг друга на Пасху и в чем разница Ольга БезродняяНа Пасху люди приветствуют друг друга, но как правильно говорить: «Христос воскрес» или «Христос воскресе», в чем разница.