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Пронедра

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«Христос воскрес» или «Христос воскресе»: как правильно приветствовать друг друга на Пасху и в чем разница

«Христос воскрес» или «Христос воскресе»: как правильно приветствовать друг друга на Пасху и в чем разница

«Христос воскрес» или «Христос воскресе»: как правильно приветствовать друг друга на Пасху и в чем разница Ольга БезродняяНа Пасху люди приветствуют друг друга, но как правильно говорить: «Христос воскрес» или «Христос воскресе», в чем разница.

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