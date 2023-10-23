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Востоковед Евгений Сатановский в эфире позволил себе оскорбить официального представителя МИД Марию Захарову. Извинения за него принёс Владимир Соловьёв.

Востоковед Евгений Сатановский в эфире позволил себе оскорбить официального представителя МИД Марию Захарову. Извинения за него принёс Владимир Соловьёв.

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