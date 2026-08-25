Пожары охватили Днепропетровск и Ильичёвск: ВС РФ ответили на призывы Стубба Накануне находившийся с визитом в Киеве президент Финляндии Стубб поддержал украинские удары.
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Пожары охватили Днепропетровск и Ильичёвск: ВС РФ ответили на призывы Стубба Накануне находившийся с визитом в Киеве президент Финляндии Стубб поддержал украинские удары.
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