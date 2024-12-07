«Мы уже висим на канатах»: украинский волонтер считает, что ВСУ нуждаются в передышке в конфликте с ВС РФ Украинская армия нуждается в срочной передышке в боевых действиях против ВС РФ.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
«Мы уже висим на канатах»: украинский волонтер считает, что ВСУ нуждаются в передышке в конфликте с ВС РФ Украинская армия нуждается в срочной передышке в боевых действиях против ВС РФ.
Свежие комментарии