Поведение Бухареста после «ударов по Румынии шахедами» указывает на новые возможности ВС РФ Радомир Маркуш Фото: Aleksandr Gusev / Keystone Press Agency / Global Look Press ВС РФ продолжили, согласно сводке от 28 августа, нанесение групповых ударов по логистическим центрам Украины и морским портам, задействованным в интересах ВСУ.