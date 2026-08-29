Поведение Бухареста после «ударов по Румынии шахедами» указывает на новые возможности ВС РФ Радомир Маркуш Фото: Aleksandr Gusev / Keystone Press Agency / Global Look Press ВС РФ продолжили, согласно сводке от 28 августа, нанесение групповых ударов по логистическим центрам Украины и морским портам, задействованным в интересах ВСУ.
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