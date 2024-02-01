Васильев не представляет, что Тутберидзе не знала о защите Валиевой в CAS

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев не представляет, как тренер Этери Тутберидзе могла не знать, кто и как обеспечивал защиту фигуристки Камилы Валиевой в Спортивном арбитражном суде (CAS).
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