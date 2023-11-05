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Ростовские медики спасли раненного бойца СВО

Ростовские медики спасли раненного бойца СВО

После восстановления он собирается вернуться на фронт.Медики клиники Ростовского государственного медицинского университета провели сложную операцию жителю Луганской Народной Республики – бойцу СВО, благодаря которой он не только не остался инвалидом, но и в будущем сможет вернуться на передовую.

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