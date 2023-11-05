Ростовские медики спасли раненного бойца СВО

После восстановления он собирается вернуться на фронт.Медики клиники Ростовского государственного медицинского университета провели сложную операцию жителю Луганской Народной Республики – бойцу СВО, благодаря которой он не только не остался инвалидом, но и в будущем сможет вернуться на передовую.