Дракон против зодиака: Глоба назвал знаки, которые подвергнется испытаниям в 2024 году Елена ГалицкаяАстрологический прогноз на високосный 2024 год окажется неутешителен для определенных знаков зодиака, которые, по словам знаменитого астролога Павла Глобы, разозлят мифического Дракона, предупреждают журналисты сайта ftimes.