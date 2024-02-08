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Дракон против зодиака: Глоба назвал знаки, которые подвергнется испытаниям в 2024 году

Дракон против зодиака: Глоба назвал знаки, которые подвергнется испытаниям в 2024 году

Дракон против зодиака: Глоба назвал знаки, которые подвергнется испытаниям в 2024 году Елена ГалицкаяАстрологический прогноз на високосный 2024 год окажется неутешителен для определенных знаков зодиака, которые, по словам знаменитого астролога Павла Глобы, разозлят мифического Дракона, предупреждают журналисты сайта ftimes.

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