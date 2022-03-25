Спецназ ЮВО в Краснодарском крае десантировался с использованием управляемых парашютных систем

Ключевой задачей военнослужащих ЮВО стала передача специального груза союзным подразделениям, которые находились на территории условного противника, в связи с чем особую важность играла точность приземления группы специального назначения.
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