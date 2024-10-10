Алла Пугачёва попыталась вывезти антиквариат из замка в России, но не вышло

В мире шоу-бизнеса новость подобной величины не может остаться незамеченной. Алла Пугачёва попыталась вывести за пределы России свою внушительную коллекцию антиквариата, стоимость которой оценивается в впечатляющие $20 миллионов.
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