В Швеции осудили жертву изнасилования шестью мигрантами, а преступников оправдали

Виктор АрхиповПолитикаВ Швеции осудили жертву изнасилования шестью мигрантами, а преступников оправдали В Швеции понятия о добре и зле перевернулись с ног на голову из-за увлечений толерантностью.Вернуться к статье11НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВольг ПереплутовичА начиналось всё с развешивания клюквы, мол мигранты необходимы для поднятия экономики... Ничего не напоминает? А и ещё, хоть одного мигранта осужденного по ст.282 назовите. Правильной дорогой идёте (то).., в смысле господаКомментировать
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