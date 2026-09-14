Избирком Удмуртии исключил Ию Боронину из бюллетеней в Госдуму

Избирательная комиссия Удмуртии решила исключить Ию Боронину из бюллетеней выборов в Госдуму по Ижевскому округу №39 из-за судебных решений.
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