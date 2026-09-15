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Царьград

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Fast Retailing зарегистрировал товарный знак в России до 2035 года

Fast Retailing зарегистрировал товарный знак в России до 2035 года

Японская компания Fast Retailing, владеющая Uniqlo, зарегистрировала товарный знак в России. С 14 сентября текущего года права на бренд будут действовать до 31 августа 2035 года, что позволяет производить и продавать одежду, обувь, косметику и другие товары.

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