Fast Retailing зарегистрировал товарный знак в России до 2035 года

Японская компания Fast Retailing, владеющая Uniqlo, зарегистрировала товарный знак в России. С 14 сентября текущего года права на бренд будут действовать до 31 августа 2035 года, что позволяет производить и продавать одежду, обувь, косметику и другие товары.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- "Каждый двор — ка...
- МЕ Мурашко выявил из...
- Философ, который ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым