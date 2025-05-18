Как известные машины обрели свои имена: интересные факты и истории

Одни автомобильные названия сразу становятся частью легенды, а другие уходят в тень. И дело здесь не только в звучании, но и в истории, которая стоит за именем, когда одно слово задаёт характер всей машине, превращая её в символ.
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