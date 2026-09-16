Трамп пригрозил прекратить торговлю с ЕС из-за шага в отношении Канады

США применят пошлины против Евросоюза и прекратят торговлю с ЕС «по многим вещам», если Канаде присвоят статус ассоциированного члена Евросоюза, заявил американский президент Дональд Трамп.
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