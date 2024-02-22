Google пришлось извиняться за то, что нейросеть отказалась показывать достижения белых людей

Сгенерированное нейросетью Gemini изображение по запросу «Сенатор США 1800-х годов» / © Gemini / Google Google уже принесла извинения, назвав случившееся «неточностями в генерации некоторых исторических изображений».
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