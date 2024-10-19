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Астраханки вышли в финал Всероссийского конкурса «Лучший преподаватель ДШИ»

Астраханки вышли в финал Всероссийского конкурса «Лучший преподаватель ДШИ»

Причем обе – из одного образовательного учреждения. На базе Краснодарского государственного института культуры состоялись конкурсные испытания второго этапа Всероссийского конкурса «Лучший преподаватель детской школы искусств» в Южном федеральном округе.

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