Астраханки вышли в финал Всероссийского конкурса «Лучший преподаватель ДШИ»

Причем обе – из одного образовательного учреждения. На базе Краснодарского государственного института культуры состоялись конкурсные испытания второго этапа Всероссийского конкурса «Лучший преподаватель детской школы искусств» в Южном федеральном округе.
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