Польскому фермеру предъявили обвинения за плакат о Путине

Фермеру в Польше предъявили обвинения за участие в протесте с плакатом о Путине Польскому фермеру, который во время протеста аграриев разместил на своем тракторе пророссийский плакат с призывом к президенту РФ Владимиру Путину, предъявили обвинения.
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