Канал MS NOW пообещал бороться за свои права после лишения доступа в Белый дом

Американский телеканал MS NOW, которому запретили доступ в Белый дом, заявил в соцсети X, что резиденция президента США принадлежит народу страны.
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