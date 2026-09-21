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Нижегородская правда

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Автоэксперт Родионов назвал главную ошибку, которая приводит к поломке АКПП

Многие автовладельцы ошибочно считают автоматическую трансмиссию необслуживаемым компонентом. Обычно они вспоминают о ней только при появлении признаков неисправности: рывков, задержек при переключении, пробуксовок, вибраций или шума, отметил технический директор сети автосервисов Fit Service Никита Родионов в интервью «Российской газете».

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