Экономисты предрекают второй «китайский шок» с наплывом дешевых товаров

WSJ: мир испытает второй «китайский шок» с наплывом дешевых товаров Китай для решения экономических проблем наращивает выпуск товаров, значительно превышая внутренний спрос, страны мира во второй раз переживут наплыв китайского импорта, пишет WSJ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии