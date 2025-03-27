В РФ испытали двигатель с импортозамещенными комплектующими для атомной энергетики

Военно-промышленный холдинг «Кингисеппский машиностроительный завод» (КМЗ) успешно провел испытания импортозамещающих комплектующих к двигателям Д100 для атомной энергетики, рассказал «Известиям» управляющий директор КМЗ Михаил Даниленко.
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