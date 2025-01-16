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Русское оружие

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Премьер-министр Катара заявил, что достигнуто соглашение об освобождении пленных и прекращении огня в Секторе Газа, которое начинает действовать с 19 января.

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