Премьер-министр Катара заявил, что достигнуто соглашение об освобождении пленных и прекращении огня в Секторе Газа, которое начинает действовать с 19 января.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Премьер-министр Катара заявил, что достигнуто соглашение об освобождении пленных и прекращении огня в Секторе Газа, которое начинает действовать с 19 января.