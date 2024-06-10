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Информцентр: движение по Крымскому мосту перекрыли 10 июня

Информцентр: движение по Крымскому мосту перекрыли 10 июня

Ночью 10 июня движение по Крымскому мосту ограничивали почти на час. Проезд открыли. В зоне досмотра обошлось без пробок, сообщил информационный центр по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах переправе в своем Telegram-канале.

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