Reuters: США и Украина обсудят новые предложения по урегулированию конфликта

Представители Вашингтона и Киева проведут встречу, на которой обсудят инициативы по урегулированию украинского конфликта.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- РИА: сотрудники С...
- АА МВД: более 5 тыс....
- ТАСС: украинская ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым