В центре Барнаула больше месяца не могут "спрятать" огромную яму

Выбоина размером около метра угрожает пешеходам и водителям В Барнауле уже более месяца остается незаделанной крупная выбоина — она расположена на проспекте Красноармейском и создает серьезную угрозу для горожан, сообщает Народный фронт Алтайского края.
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