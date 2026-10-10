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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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В центре Барнаула больше месяца не могут "спрятать" огромную яму

В центре Барнаула больше месяца не могут "спрятать" огромную яму

Выбоина размером около метра угрожает пешеходам и водителям В Барнауле уже более месяца остается незаделанной крупная выбоина — она расположена на проспекте Красноармейском и создает серьезную угрозу для горожан, сообщает Народный фронт Алтайского края.

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