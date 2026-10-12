Минниханов обсудил с Тарпищевым развитие тенниса в Татарстане

Раис Татарстана Рустам Минниханов и президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев Фото: пресс-служба Раиса РТ Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с президентом Федерации тенниса России Шамилем Тарпищевым.
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