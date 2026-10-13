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Царьград

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В Беларуси 13 октября ожидаются заморозки до −2 °C

В Беларуси 13 октября ожидаются заморозки до −2 °C

Синоптики прогнозируют на 14 октября в Беларуси ночные заморозки в отдельных районах Брестской, Минской и Могилевской областей, тогда как днем воздух прогреется до 9–15 градусов тепла.

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