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  • Наталья Котельникова
    Этот Миронов прожектер и только. Сидит, сидит, потом выйдет со своей свитой отметится со очередным прожектом и долгое...Миронов предлагае...
  • Иван Иваныч
    Да он там напьётся и в пьяном бреду своих перестреляет.Михаилу Ефремову ...
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    Автор, "вместо" и " в обмен" абсолютно разные понятия!!!Михаилу Ефремову ...

ВСУ нанесли удар по подстанции "Радуга" в Энергодаре, повредив трансформатор

ВСУ нанесли удар по подстанции "Радуга" в Энергодаре, повредив трансформатор

Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжили обстреливать электростанцию Запорожской области, нанеся удар по подстанции "Радуга".

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